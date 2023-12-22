Кремль направляє мігрантів до Європи за допомогою турецької авіакомпанії — Bild

Польські силовики попереджають про новий організований наплив біженців через Росію і Білорусь. У цьому їм допоможе авіакомпанія в Туреччині.
Путін хоче направити мігрантів до ЄС за допомогою авіакомпанії в Туреччині
Білоруська влада оголосила, що турецька чартерна авіакомпанія Southwind Airlines вводить прямі рейси між найбільшими містами двох країн.
Перевага авіакомпанії перед державною авіакомпанією "Белавія" білоруського диктатора Олександра Лукашенка полягає в тому, що вона швидше літатиме.
Авіакомпанія Southwind Airlines, що базується в Антальї (Туреччина), була заснована незабаром після російського вторгнення в Україну. Три літаки і більша частина персоналу належать російській авіакомпанії Nordwind Airlines, що базується в Москві.
Зазначається, що авіакомпанія допомагає РФ обходити санкції, а в Польщі впевнені, що вона необхідна особисто російському диктатору Володимиру Путіну.
Авіакомпанія може почати посилати мігрантів до Європи
У МВС Польщі впевнені, що існує позамежний потенціал для цілеспрямованої контрабанди нелегальних біженців до Західної Європи через нову авіакомпанію.
Bild спирається на звіти Кабінету безпеки Польщі. Там вважають, що Росія і Білорусь активізують свою гібридну операцію, покликану посилити міграцію і, отже, політичну кризу в західних країнах - особливо в Німеччині.
Тому польська влада очікує свого роду ажіотажу - як на кордоні, так і через нову турецьку авіакомпанію. Вона може робити зупинку в Польщі.
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