Польские силовики предупреждают о новом организованном наплыве беженцев через Россию и Беларусь. В этом им поможет авиакомпания в Турции.

Путин хочет направить мигрантов в ЕС с помощью авиакомпании в Турции

Белорусские власти объявили, что турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупнейшими городами двух стран.

Преимущество авиакомпании перед государственной авиакомпанией "Белавиа" белорусского диктатора Александра Лукашенко состоит в том, что она будет летать скорее.

Базирующаяся в Анталье (Турция) авиакомпания Southwind Airlines была основана вскоре после российского вторжения в Украину. Три самолета и большая часть персонала принадлежат базирующейся в Москве российской авиакомпании Nordwind Airlines.

Отмечается, что авиакомпания помогает РФ обходить санкции, а в Польше уверены, что она необходима лично российскому диктатору Владимиру Путину.

Авиакомпания может начать посылать мигрантов в Европу

В МВД Польши уверены, что существует запредельный потенциал для целенаправленной контрабанды нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию.

Bild опирается на отчеты Кабинета безопасности Польши. Там считают, что Россия и Белоруссия активизируют свою гибридную операцию, призванную усилить миграцию и, следовательно, политический кризис в западных странах – особенно в Германии.

В арабских социальных сетях было отмечено, что Германия введет более строгие правила предоставления убежища и границ, пишет издание. Поделиться

Поэтому польские власти ожидают своего рода ажиотажа – как на границе, так и через новую турецкую авиакомпанию. Она может делать остановку в Польше.