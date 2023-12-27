Россияне разместят новые гаубицы у границы с Финляндией — Reuters

Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в своем Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.

Когда РФ разместит гаубицы на границе с Финляндией

Как сообщил руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, испытание новых самоходно-артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершено и уже началось их серийное производство. По его словам, первая пилотная партия будет поставлена до конца 2023 года.

Думаю, они там (в Северном военном округе) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимуществ западным образцам артиллерии по дальности стрельбы, - сказал Чемезов. Поделиться

Как отмечается, в 2021 году президент России Владимир Путин сменил статус Северного флота России, зоной ответственности которого была в основном российская Арктика, на Северный военный округ, включив в его состав также Мурманскую область, граничащую с Финляндией и Норвегией.

Ранее в декабре российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что одиночные гаубицы "Коалиция-СВ" уже переброшены на линию фронта в Украине.

Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, оснащены пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также системой автоматизации стрельбы.

Угрозы РФ Финляндии

Ранее российский президент Владимир Путин угрожал Финляндии из-за вступления страны в НАТО и заявил, что направит в финскую границу войска.

Вопрос расширения НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.