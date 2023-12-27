Росіяни розмістять нові гаубиці біля кордону з Фінляндією — Reuters
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Росіяни розмістять нові гаубиці біля кордону з Фінляндією — Reuters

Гаубиця
Джерело:  Reuters

Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці у своєму Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.

Коли РФ розташує гаубиці на кордоні з Фінляндією

Як повідомив керівник державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, випробування нових самохідно-артилерійських установок "Коаліція-СВ" завершено і вже розпочалося їхнє серійне виробництво. За його словами, першу пілотну партію буде поставлено до кінця 2023 року.

Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваг перед західними зразками артилерії за дальністю стрілянини, - сказав Чемезов.

Як зазначаєть, у 2021 році президент Росії Володимир Путін змінив статус Північного флоту Росії, зоною відповідальності якого була в основному російська Арктика, на Північний військовий округ, включивши до його складу також Мурманську область, що межує з Фінляндією та Норвегією.

Раніше у грудні російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що поодинокі гаубиці "Коаліція-СВ" вже перекинуто на лінію фронту в Україні.

Гаубиці, що мають дальність стрільби до 70 кілометрів, оснащені гарматою 2А88 калібру 152 мм зі скорострільністю понад 10 пострілів за хвилину, а також системою автоматизації стрілянини.

Загрози РФ Фінляндії

Раніше російський президент Володимир Путін погрожував Фінляндії через вступ країни до НАТО і заявив, що направить до фінського кордону війська.

Питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, але поки що її членство блокує Туреччина.

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