Росіяни розмістять нові гаубиці біля кордону з Фінляндією — Reuters

Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці у своєму Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.
Коли РФ розташує гаубиці на кордоні з Фінляндією
Як повідомив керівник державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, випробування нових самохідно-артилерійських установок "Коаліція-СВ" завершено і вже розпочалося їхнє серійне виробництво. За його словами, першу пілотну партію буде поставлено до кінця 2023 року.
Як зазначаєть, у 2021 році президент Росії Володимир Путін змінив статус Північного флоту Росії, зоною відповідальності якого була в основному російська Арктика, на Північний військовий округ, включивши до його складу також Мурманську область, що межує з Фінляндією та Норвегією.
Раніше у грудні російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що поодинокі гаубиці "Коаліція-СВ" вже перекинуто на лінію фронту в Україні.
Гаубиці, що мають дальність стрільби до 70 кілометрів, оснащені гарматою 2А88 калібру 152 мм зі скорострільністю понад 10 пострілів за хвилину, а також системою автоматизації стрілянини.
Загрози РФ Фінляндії
Раніше російський президент Володимир Путін погрожував Фінляндії через вступ країни до НАТО і заявив, що направить до фінського кордону війська.
Питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, але поки що її членство блокує Туреччина.
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