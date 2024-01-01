Президент Фінляндії закликав Європу "прокинутись" та інвестувати у зброю

Під час новорічної промови президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав Європу інвестувати у виробництво зброї, щоб переконати у своїй силі та стійкості.

У Фінляндії закликали до інвестицій у зброю

Нііністьо зазначив, що основна проблема щодо занепокоєння у продовженні надання допомоги Україні полягає не у втомі, а в забезпеченні спроможності надавати довгострокову допомогу.

Європа повинна прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги. Вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для забезпечення миру. Поширити

Він також додав, що найближчим часом очікується “більше європейського НАТО в Європі“.

Здійснення чітких і швидких кроків для взяття на себе цієї відповідальності також є найкращою відповіддю на всі спекуляції щодо того, як вибори в США вплинуть на співпрацю у сфері безпеки. Поширити

Прем’єр Фінляндії у новорічному зверненні згадав про Україну

Водночас у своєму новорічному привітанні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про продовження підтримки України.

Підтримка України фінами та Фінляндією залишається сильною. Наші національні рішення, такі як збільшення потужностей виробництва важких боєприпасів, дозволяють довгостроково підтримувати Україну. Водночас ми також зміцнюємо власну обороноздатність. Поширити

Він додав, що Фінляндія активно працює в ЄС над тим, щоб Європа "залишалася єдиною разом з Україною".