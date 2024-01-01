Президент Фінляндії закликав Європу "прокинутись" та інвестувати у зброю

Під час новорічної промови президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав Європу інвестувати у виробництво зброї, щоб переконати у своїй силі та стійкості.
У Фінляндії закликали до інвестицій у зброю
Нііністьо зазначив, що основна проблема щодо занепокоєння у продовженні надання допомоги Україні полягає не у втомі, а в забезпеченні спроможності надавати довгострокову допомогу.
Він також додав, що найближчим часом очікується “більше європейського НАТО в Європі“.
Прем’єр Фінляндії у новорічному зверненні згадав про Україну
Водночас у своєму новорічному привітанні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про продовження підтримки України.
Він додав, що Фінляндія активно працює в ЄС над тим, щоб Європа "залишалася єдиною разом з Україною".
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