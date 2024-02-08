Фінляндія продовжила закриття кордону з РФ. На який термін

Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з Росією ще на два місяці — до 14 квітня 2024 року.
Що відомо про закриття Фінляндією кордону з Росією
Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці.
Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.
Згідно з попередніми рішеннями, закриття мало закінчитися в неділю, 11 лютого.
Закриття було обґрунтовано тим, що Росія переправляє прохачів притулку на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.
Яка ситуація на російсько-фінському кордоні
Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.
У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів.
15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що Росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни РФ, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.
Вже у січні цього року уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією щонайменше до 11 лютого.
До речі, прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.
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