Фінляндія продовжила закриття кордону з РФ. На який термін
Категорія
Світ
Дата публікації

Фінляндія продовжила закриття кордону з РФ. На який термін

Фінляндія
Джерело:  Yle

Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з Росією ще на два місяці — до 14 квітня 2024 року.

Що відомо про закриття Фінляндією кордону з Росією

Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці.

Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.

Згідно з попередніми рішеннями, закриття мало закінчитися в неділю, 11 лютого.

Закриття було обґрунтовано тим, що Росія переправляє прохачів притулку на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.

Яка ситуація на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів.

15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що Росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни РФ, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен назвала ситуацію на кордоні загрозливою для національної безпеки.

Вже у січні цього року уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією щонайменше до 11 лютого.

До речі, прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Фінляндії закликав Європу "прокинутись" та інвестувати у зброю
Президент Фінляндії
Саулі Нііністьо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія продовжить закриття всіх КПП на кордоні з РФ
КПП Фінляндії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вербує мігрантів для шпигування у Фінляндії
осія вербує мігрантів для шпигування у Фінляндії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?