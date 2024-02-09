Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 190 млн євро

Рішення про новий пакет військової допомоги Україні президент республіки ухвалив 9 лютого за пропозицією уряду. Це вже 22-ге постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну.

Новий пакет допомоги від Фінляндії Україні

Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги. Вартість обладнання, включеного в цю партію, становить приблизно 190 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Фінляндії.

Рішення про новий пакет військової допомоги Україні президент республіки ухвалив у п'ятницю, 9 лютого, за пропозицією уряду. Це вже 22-ге постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну.

Загальна вартість фінського оборонного обладнання, поставленого в Україну, становить 1,8 млрд євро.

Цього разу до пакета допомоги також включено продукцію, закуплену у вітчизняної промисловості в рамках окремого пакета фінансування в розмірі 30 млн євро, спрямованого на підтримку України.

З оперативних міркувань і для забезпечення безпечного доставлення допомоги точного змісту, способу доставлення та термінів надання допомоги не розголошують.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України .

Нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Гельсінкі нададуть 3 млн євро допомоги для покращення продовольчої безпеки в Україні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен 12 грудня підписав документ про збільшення потужностей місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.

Відомство зобов’язалось інвестувати близько 24 млн євро у збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів та отримати довгострокові замовлення від фінської промисловості, що дасть змогу галузі інвестувати самотужки.

Крім того, фінська промисловість зможе звернутися до ЄС по підтримку в межах фінансового пакету Регламенту про підтримку виробництва боєприпасів, відомого як ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів).