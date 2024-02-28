Глава Міноборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що Україна може використовувати отримані від його країни озброєння для ударів по території РФ.

Фінляндія не проти використання її зброї для ударів по території РФ

Хакканен зазначив, що його країна не встановлювала для України жодних обмежень на використання наданої зброї.

Керівництво парламентського комітету з оборони у Фінляндії також заявило, що країна не встановила жодних обмежень на свою допомогу в галузі озброєнь, і Україна може використовувати надану Фінляндією зброю також на території Росії.

Глава Міноборони Фінляндії підкреслив, шо обмеження переважно були встановлені країнами, які надавали Україні далекобійну зброю.

Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї тільки для ударів по окупованій території.

За словами керівника комітету з оборони фінського парламенту Юкки Копри, Україна має право використовувати отриману від західних партнерів зброю для ударів по території РФ.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола каже, що надана Фінляндією зброя в принципі може бути використана для ударів по російській землі.

Однак він вказує, що дальність дії наданої Фінляндією зброї менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Що кажуть у НАТО

Однак в Міноборони Фінляндії зазначили, що відповідно до політичного рішення НАТО та низки провідних західних країн у рамках однієї з ключових умов надання допомоги Україні, отримана зброя не може бути використана для ударів по території РФ.

Журналісти також поцікавилися у НАТО, чи дали члени Північноатлантичного альянсу Україні інструкції про те, як і де можна використовувати військову допомогу.