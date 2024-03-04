ЄС може використати активи РФ для закупівлі зброї для України — Euractiv

Європейська комісія протягом двох тижнів надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на потреби України і, ймовірно, на зброю.

ЄС почне використовувати заморожені російські активи

Як зазначає видання, раніше президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що "настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України".

Виконавча влада ЄС може представити офіційну пропозицію через два тижні, повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використано для відновлення України, але в першу чергу повинна бути країна, яку можна буде реконструювати, тому такий крок мав би абсолютний сенс, — сказав дипломат ЄС. Поширити

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше 288 млрд дол, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд дол як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.