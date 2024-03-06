Британія готова позичити Україні всі заморожені активи центробанку РФ — Кемерон

Британія готова позичити Україні всі заморожені активи центрального банку Росії у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Британія може позичити Україні заморожені активи РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Він сказав, що активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів. Девід Кемерон міністр закордонних справ Британії

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію Лондона.

The Guardian зауважує, що це перший випадок, коли Кемерон детально та відкрито говорив про цю пропозицію. Це, мабуть, підкреслює політичну підтримку плану в США, але не в ЄС.

План буде особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжуватиме блокувати надання допомоги Україні.

Однак така пропозиція має слабкість, скільки передбачає, що переможена Москва буде готова виплатити репарації за шкоду, яку вона завдала Україні, а це наразі не здається ймовірним.

Конфіскація активів РФ: що відомо

The Guardian зазначає, що план Британії більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі.

Там пропонували надати Україні лише прибутки від активів російського центрального банку, якими володіє Захід. Річний надприбуток оцінюється в 4 мільярди доларів.

Загалом G7 вже більше року обговорює, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, не підриваючи віри в міжнародну фінансову систему.

За оцінками ЄС, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було знерухомлено в юрисдикціях партнерів G7, ЄС і Австралії.

Вважається, що Бельгія контролює аж 190 мільярдів активів, які зберігаються в її фінансово-розрахунковій палаті в євро, і вона найбільше неохоче слідує такому радикальному плану, викладеному Кемероном.

США мають російські активи на суму від 40 до 60 мільярдів доларів, а Велика Британія — близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів, але офіційна цифра не розголошується.