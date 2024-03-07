Британія надасть Україні тисячі дронів — перші подробиці

За словами глави Міноборони України Гранта Шаппса, офіційний Лондон виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для ЗСУ. Про це він заявив під час візиту до Києва.

Понад 10 тисяч дронів для ЗСУ від Британії. Що відомо

Варто звернути увагу на те, що це третій офіційний візит Гранта Шаппса до України.

Його супроводжує очільник Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакін.

Міністр оборони Британії уже провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим.

Грант Шаппс вперше офіційно підтвердив, що влада його країни ухвалила рішення про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів(на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше — ред.) для постачання понад 10 тисяч дронів, зокрема більшість FPV-дронів, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальних та морських дронів.

Що важливо розуміти, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в межах засідань Контактної групи з питань оборони України.

Як відомо, раніше британський лідер Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для бійців ЗСУ.

Як Зеленський відреагував на візит Гранта Шаппса

За словами українського лідера, під час зустрічі з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом вони обговорили продовження оборонної співпраці між нашими країнами.