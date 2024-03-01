Британська сторона висунула Німеччині план, який, на їхню думку, може забезпечити Україні більше крилатих ракет Taurus. У разі, якщо Берлін не виявить зацікавленості в такому варіанті, є ясна альтернатива. Про

Британія схиляє Німеччину надати Україні ракети Taurus

Британія запропонувала Німеччині план, що включає угоду про взаємний обмін, згідно з яким Велика Британія збільшуватиме постачання власних ракет Storm Shadow до Києва, а потім Німеччина надасть Україні ракети великої дальності натомість.

Провідні британські міністри та офіційні особи ясно демонстрували Німеччині, що для України вкрай важливі ракети Taurus виробництва Німеччини.

Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді, не в той час, — заявив колишній міністр оборони Бен Воллес. Поширити

Під час зустрічі з громадянами в Дрездені у четвер Шольц пояснив свою позицію, зазначивши, що Німеччина не може постачати Україні зброю з дальністю дії 500 км, оскільки це може створити загрозу для регіону, включно з Москвою. Він наголосив на важливості того, щоб знати, куди така зброя може бути спрямована, і висловив переконання, що це можна зробити тільки через активну участь німецьких військ у контролі цілей.

Це свідчить про ширшу суперечку, що розвинулася між Великою Британією та Німеччиною через очевидні згадки Шольца цього тижня про те, що британські та французькі війська допомагають українцям використовувати системи зброї великої дальності проти російських цілей.

Те, що роблять британці і французи з контролю за цілями і супутнього контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині, — сказав Шольц у понеділок. Поширити

Деякі британські законодавці розцінили ці зауваження як публічний коментар Шольца з приводу секретної діяльності британських солдатів в Україні. "Невелика кількість особового складу" "підтримує збройні сили України", заявив у вівторок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака Дейв Парес, не повідомляючи подробиць.