Це ляпас. У Британії присоромили Шольца через рішення щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це ляпас. У Британії присоромили Шольца через рішення щодо України

Олаф Шольц
Джерело:  Bloomberg

Офіційний Лондон посилює тиск на Німеччину на тлі відсутності рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив під ще більший шквал критики британських урядовців.

Британія критикує Шольца, який відмовляється дати ЗСУ Taurus

Згідно з даними Bloomberg, влада Великої Британії багато разів намагалася переконати Берлін нарешті схвалити позитивне рішення щодо України, однак безрезультативно.

Німеччина повинна припинити виправдовуватися, — обурився один з інсайдерів інформаційної агенції.

Як відомо, офіційний Лондон пропонував рішення для подолання опору ФРН щодо надання ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.

Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді і не в той час.

Бен Уоллес

Бен Уоллес

Колишній міністр оборони Великої Британії

Своєю думкою з цього приводу також поділилася Алісія Кернс, голова комітету у закордонних справах Палати громад.

За її словами, заяви Шольца неправильні та безвідповідальні.

Це ляпас союзникам… Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи, — наголосила вона.

Чому Шольц блокує надання Taurus Україні

Нещодавно німецький лідер Олаф Шольці вкотре відкинув ідею надання ракет Taurus ЗСУ.

Він продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Німеччина не може дати Україні зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини Росії в Україні
Німеччина
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина може готуватися передати Україні ракети Taurus — Bild
Taurus
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина таємно домовляється з Індією про закупівлю боєприпасів для України — Spiegel
Снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?