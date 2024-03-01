Офіційний Лондон посилює тиск на Німеччину на тлі відсутності рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив під ще більший шквал критики британських урядовців.

Британія критикує Шольца, який відмовляється дати ЗСУ Taurus

Згідно з даними Bloomberg, влада Великої Британії багато разів намагалася переконати Берлін нарешті схвалити позитивне рішення щодо України, однак безрезультативно.

Німеччина повинна припинити виправдовуватися, — обурився один з інсайдерів інформаційної агенції. Поширити

Як відомо, офіційний Лондон пропонував рішення для подолання опору ФРН щодо надання ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.

Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді і не в той час. Бен Уоллес Колишній міністр оборони Великої Британії

Своєю думкою з цього приводу також поділилася Алісія Кернс, голова комітету у закордонних справах Палати громад.

За її словами, заяви Шольца неправильні та безвідповідальні.

Це ляпас союзникам… Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи, — наголосила вона. Поширити

Чому Шольц блокує надання Taurus Україні

Нещодавно німецький лідер Олаф Шольці вкотре відкинув ідею надання ракет Taurus ЗСУ.

Він продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Німеччина не може дати Україні зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.