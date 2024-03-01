Офіційний Лондон посилює тиск на Німеччину на тлі відсутності рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив під ще більший шквал критики британських урядовців.
Британія критикує Шольца, який відмовляється дати ЗСУ Taurus
Згідно з даними Bloomberg, влада Великої Британії багато разів намагалася переконати Берлін нарешті схвалити позитивне рішення щодо України, однак безрезультативно.
Як відомо, офіційний Лондон пропонував рішення для подолання опору ФРН щодо надання ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.
Своєю думкою з цього приводу також поділилася Алісія Кернс, голова комітету у закордонних справах Палати громад.
За її словами, заяви Шольца неправильні та безвідповідальні.
Чому Шольц блокує надання Taurus Україні
Нещодавно німецький лідер Олаф Шольці вкотре відкинув ідею надання ракет Taurus ЗСУ.
Він продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.
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