Официальный Лондон усиливает давление на Германию на фоне отсутствия решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал под еще больший шквал критики британских чиновников.
Британия критикует Шольца за нежелание дать ВСУ Taurus
Согласно данным Bloomberg, власти Великобритании много раз пытались убедить Берлин наконец-то одобрить положительное решение в отношении Украины, однако безрезультативно.
Как известно, официальный Лондон предлагал решение для преодоления сопротивления ФРГ по предоставлению ракет, включая соглашение об обмене, согласно которому Британия будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.
Своим мнением по этому поводу также поделилась Алисия Кэрнс, глава комитета по иностранным делам Палаты общин.
По ее словам, заявления Шольца неправильны и безответственны.
Почему Шольц блокирует предоставление Taurus Украине
Недавно немецкий лидер Олаф Шольци в очередной раз отверг идею предоставления ракет Taurus ВСУ.
Он продолжает утверждать, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.
По его словам, то, что делают официальные Лондон и Париж с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-