Официальный Лондон усиливает давление на Германию на фоне отсутствия решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал под еще больший шквал критики британских чиновников.

Британия критикует Шольца за нежелание дать ВСУ Taurus

Согласно данным Bloomberg, власти Великобритании много раз пытались убедить Берлин наконец-то одобрить положительное решение в отношении Украины, однако безрезультативно.

Германия должна прекратить оправдываться, — возмутился один из инсайдеров информационного агентства. Поделиться

Как известно, официальный Лондон предлагал решение для преодоления сопротивления ФРГ по предоставлению ракет, включая соглашение об обмене, согласно которому Британия будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.

Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности и не в то время. Бен Уоллес Бывший министр обороны Великобритании

Своим мнением по этому поводу также поделилась Алисия Кэрнс, глава комитета по иностранным делам Палаты общин.

По ее словам, заявления Шольца неправильны и безответственны.

Это пощечина союзникам… Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы, — подчеркнула она. Поделиться

Почему Шольц блокирует предоставление Taurus Украине

Недавно немецкий лидер Олаф Шольци в очередной раз отверг идею предоставления ракет Taurus ВСУ.

Он продолжает утверждать, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Германия не может дать Украине оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве. Олаф Шольц Канцлер Германии

По его словам, то, что делают официальные Лондон и Париж с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии.