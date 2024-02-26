Ракети Taurus для України. Шольц вчергове виступив проти постачання

Через далекобійні ракети Taurus, які Україні може надати Німеччина, на ФРН може очікувати війна з Росією. Про це заявив Олаф Шольц.

Шольц знову відмовляється від надання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути його країну у війну з Росією.

Про це повідомляє RND.

Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus — ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Він пояснив, що ракети Taurus — це зброя дуже далекої дії, і "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

Це знає кожен, хто мав справу з цією системою. Поширити

Шольц зазначив, що він "дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus".

Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово з Німеччини.

Taurus для України

Україна давно просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц.

Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

19 лютого німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Києву.