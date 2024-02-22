Ракети Taurus для України. Бундестаг оголосив офіційне рішення
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Політика
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Ракети Taurus для України. Бундестаг оголосив офіційне рішення

Бундестаг
Джерело:  online.ua

У четвер, 22 лютого, у Бундестазі провалили голосування за пропозицію опозиції надати Україні ракети Taurus.

Бундестаг відмовився надавати Україні ракети Taurus

22 лютого у Бундестазі відбулося голосування щодо першого подання — подання опозиційних партій ХДС/ХСС.

Пропозиція, яка також передбачала поставку Taurus KEPD-350 в Україну, була відхилена.

Зазначається, що було 182 голоси «за», 480 голосів «проти», п’ять утрималися.

Що важливо розуміти, згодом має відбутися друге голосування щодо пропозиції урядових партій, що вимагає, наприклад, постачання додаткових систем далекобійної зброї та боєприпасів.

Чому Німеччина не надає Україні Taurus

Ще декілька місяців тому очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що його країна, мовляв, не відмовляла Україні в наданні ракет Taurus, однак не готовий це зробити зараз.

Однією з ключових причин могла стати невпевненість німецького лідера Олафа Шольца, оскільки, як раніше писали ЗМІ, він висловив занепокоєння, що Київ може атакувати територію РФ.

Офіційний Київ багато разів обіцяв, що не буде використовувати західні далекобійні ракети для ударів по території Росії.

17 січня Бундестаг не підтримав проєкт резолюції із закликом про постачання далекобійних ракет Taurus Україні. «За» проголосували лише 178 депутатів із 666.

5 лютого голова спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг заявив, що далекобійні ракети Taurus не можуть переломити хід війни на користь ЗСУ.

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