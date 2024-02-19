ATACMS для України. Байден хоче передати ЗСУ потужніші далекобійні ракети

Команда американського лідера Джо Байдена уже працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS. Про це NBC News дізнався від своїх інсайдерів.

Україна може отримати нову версію ATACMS

Що важливо розуміти, наприкінці 2023 року офіційний Вашингтон почав передавати ЗСУ ATACMS, але старої модифікації і середньої дальності.

Однак наразі Білий дім уже обговорює сценарій надання Україні ракет більшої дальності, аби в українських воїнів з’явилася можливість вражати цілі ворога на далекій відстані.

Враховуючи те, що проєкт з фінансуванням для України застряг у Палаті представників, у Пентагоні повідомили журналістам, що мають обмежені запаси ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, якщо Конгрес схвалить фінансування для України, команда Джо Байден має намір включити ATACMS дальнього радіуса дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

Окрім того, наголошується, що Міноборони США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено.

За словами анонімних джерел, також офіційний Вашингтон може закликати партнерів надати ракети Україні, а також поповнити свої запаси ATACMS.

Допомога США для України. Яка ситуація наразі

Як уже згадувалося раніше, минулого тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України.

Однак Палата представників США одразу після цього вирішила піти на “канікули” до кінця лютого, не проголосувавши за відповідний пакетний проєкт закону.

Цей крок одразу прокоментував американський лідер Джо Байден.

За словами останнього, безвідповідальне рішення Палати представників у такий важливий історичний момент ніхто ніколи не забуде.

Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Джо Байден Президент США