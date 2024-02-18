США ветують резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню у Газі

Сполучені Штати накладуть вето на черговий проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі, підготовлений Алжиром, у разі винесення його на розгляд Радбезу.

США ветують резолюцію Радбезу ООН щодо Гази

Сполучені Штати накладуть вето на черговий проєкт резолюції Ради Безпеки щодо Гази.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, США активно працюють над угодою між Ізраїлем і ХАМАСом, яка б передбачала звільнення заручників і припинення вогню щонайменше на шість тижнів.

Протягом останнього тижня президент Байден неодноразово розмовляв із прем'єр-міністром Нетаньягу, а також з лідерами Єгипту та Катару з метою просування цієї угоди. Хоча прогалини залишаються, ключові елементи вже на столі. Лінда Томас-Грінфілд Постпред США при ООН

На її переконання, ця угода є найкращою можливістю звільнити заручників та «забезпечити тривалу паузу в бойових діях, що дозволить більше життєво необхідної їжі, води, палива, медикаментів та інших предметів першої необхідності потрапити до рук палестинського цивільного населення, яке відчайдушно цього потребує».

Однак проєкт резолюції, запропонований алжирською делегацією, «не досягне цих результатів і навіть може йти врозріз із ними», зазначила постпред.

З цієї причини Сполучені Штати не підтримують голосування за цим проєктом резолюції. Якщо він буде винесений на голосування в такому вигляді, то не буде схвалений.

Томас-Грінфілд також закликала Раду Безпеки ООН посилити тиск на ХАМАС, щоб він прийняв пропозицію стосовно звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях.

Цього тижня представники арабських країн в ООН заявили про свою підтримку алжирського проєкту резолюції, який закликає до негайного припинення вогню в Газі та безперешкодного надання гуманітарної допомоги.

ХАМАС дав відповідь на угоду про перемир'я в Газі

Подробиці відповіді ХАМАС не були розкриті, але Катар, який допоміг стати посередником у пропозиції, переданій ХАМАС минулого тижня, яка також передбачає звільнення заручників, утримуваних у Газі, сказав, що відповідь надала «оптимізм».

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі Близьким Сходом, сказав, що Вашингтон розглядає відповідь ХАМАС і що він обговорить це з офіційними особами Ізраїлю під час свого візиту до країни в середу.

Попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити, що угода можлива, і справді необхідна, — сказав він на прес-конференції в Досі з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Поширити

Після того, як ХАМАС оприлюднив заяву про те, що надав свою відповідь на пропозицію про припинення вогню, шейх Мохаммед сказав, що це була «позитивна відповідь», але відмовився надати додаткові подробиці.