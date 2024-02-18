США ветируют резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в Газе

Соединенные Штаты наложат вето на очередной проект резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарном прекращении огня в Газе, подготовленный Алжиром, в случае вынесения его на рассмотрение Совбеза.

США ветируют резолюцию Совбеза ООН по Газе

Соединенные Штаты наложат вето на очередной проект резолюции Совета Безопасности по Газе.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, США активно работают над соглашением между Израилем и ХАМАСом, предусматривающим освобождение заложников и прекращение огня минимум на шесть недель.

В последнюю неделю президент Байден неоднократно разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, а также с лидерами Египта и Катара с целью продвижения этого соглашения. Хотя пробелы остаются, ключевые элементы уже на столе. Линда Томас-Гринфилд Постпред США при ООН

По ее убеждению, это соглашение является наилучшей возможностью освободить заложников и «обеспечить длительную паузу в боевых действиях, что позволит больше жизненно необходимой пищи, воды, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости попасть в руки отчаянно нуждающегося в палестинском гражданском населении».

Однако проект резолюции, предложенный алжирской делегацией, «не добьется этих результатов и даже может идти вразрез с ними», отметила постпред.

По этой причине Соединенные Штаты не поддерживают голосование по этому проекту резолюции. Если он будет вынесен на голосование в таком виде, он не будет одобрен.

Томас-Гринфилд также призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на ХАМАС, чтобы он принял предложение об освобождении заложников в обмен на паузу в боевых действиях.

На этой неделе представители арабских стран в ООН заявили о своей поддержке алжирского проекта резолюции, призывающего к немедленному прекращению огня в Газе и беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи.

ХАМАС ответил на соглашение о перемирии в Газе

Подробности ответа ХАМАС не были раскрыты, но Катар, помогший стать посредником в предложении, переданном ХАМАС на прошлой неделе, которое также предусматривает освобождение заложников, удерживаемых в Газе, сказал, что ответ дал «оптимизм».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся в туре по Ближнему Востоку, сказал, что Вашингтон рассматривает ответ ХАМАС и что он обсудит это с официальными лицами Израиля во время своего визита в страну в среду.

Впереди еще много работы, но мы продолжаем верить, что соглашение возможно, и действительно необходимо, — сказал он на пресс-конференции в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Поделиться

После того, как ХАМАС обнародовал заявление о том, что дал свой ответ на предложение о прекращении огня, шейх Мохаммед сказал, что это был «положительный ответ», но отказался предоставить дополнительные подробности.