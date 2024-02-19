ATACMS для Украины. Байден хочет передать ВСУ более мощные дальнобойные ракеты

Команда американского лидера Джо Байдена уже работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом NBC News узнал от своих инсайдеров.

Украина может получить новую версию ATACMS

Что важно понимать, в конце 2023 г. официальный Вашингтон начал передавать ВСУ ATACMS, но старой модификации и средней дальности.

Однако Белый дом уже обсуждает сценарий предоставления Украине ракет большей дальности, чтобы у украинских воинов появилась возможность поражать цели врага на далеком расстоянии.

Учитывая, что проект с финансированием для Украины застрял в Палате представителей, в Пентагоне сообщили журналистам, что имеют ограниченные запасы ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

Как утверждают инсайдеры СМИ, если Конгресс одобрит финансирование для Украины, команда Джо Байден намерена включить ATACMS дальнего радиуса действия в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за эти деньги.

Кроме того, указано, что у Минобороны США также есть боеприпасы и артиллерия, которые готовы отправить в Украину немедленно, если финансирование будет одобрено.

По словам анонимных источников, официальный Вашингтон может призвать партнеров предоставить ракеты Украине, а также пополнить свои запасы ATACMS.

Помощь США для Украины. Какая ситуация сейчас

Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, предусматривающий 61 млрд долларов для Украины.

Однако Палата представителей США сразу после этого решила пойти на каникулы до конца февраля, не проголосовав за соответствующий пакетный проект закона.

Этот шаг сразу прокомментировал американский лидер Джо Байден.

По словам последнего, безответственное решение Палаты представителей в столь важный исторический момент никто никогда не забудет.

Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Джо Байден Президент США