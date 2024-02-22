Ракеты Taurus для Украины. Бундестаг объявил официальное решение

В четверг, 22 февраля, в Бундестаге провалили голосование за предложение оппозиции предоставить Украине ракеты Taurus.

Бундестаг отказался предоставлять Украине ракеты Taurus

22 февраля в Бундестаге состоялось голосование по первому представлению – представлению оппозиционных партий ХДС/ХСС.

Предложение, которое также предусматривало поставку Taurus KEPD-350 в Украину, было отклонено.

Отмечается, что было 182 голоса “за”, 480 голосов “против”, а еще пять воздержались.

Что важно понимать, впоследствии должно состояться второе голосование по предложению правительственных партий, требующее, например, поставки дополнительных систем дальнобойного оружия и боеприпасов.

A vote was held in the Bundestag on the first motion, the motion of the opposition parties CDU/CSU. The motion, which also included the delivery of the Taurus KEPD-350 to #Ukraine, was rejected (182 yes-votes / 480 no-votes / 5 abstentions).



→ Later, the second vote on the… pic.twitter.com/8pqxwm5J8w — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) February 22, 2024

Почему Германия не предоставляет Украине Taurus

Еще несколько месяцев назад глава Минобороны Германии Борис Писториус уверял, что его страна, мол, не отказывала Украине в предоставлении ракет Taurus, однако не готова это сделать сейчас.

Одной из ключевых причин могла стать неуверенность немецкого лидера Олафа Шольца, поскольку, как ранее писали СМИ, он выразил обеспокоенность тем, что Киев может атаковать территорию РФ.

Официальный Киев многократно обещал, что не будет использовать указаные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

17 января Бундестаг не поддержал проект резолюции с призывом по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. «За» проголосовали только 178 депутатов из 666.

5 февраля глава специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг заявил, что дальнобойные ракеты Taurus не могут переломить ход войны в пользу ВСУ.