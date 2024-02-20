Северокорейские ракеты для России в основном содержат компоненты производства США — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

Северокорейские ракеты для России в основном содержат компоненты производства США — аналитики

Ракеты КНДР
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Источник:  СNN

Ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний. В некоторых единицах баллистики до 75% деталей от ведущих компаний США.

КНДР покупает компоненты для баллистических ракет у компаний США

Аналитики поймали западные компании на том, что продают Северной Корее детали для производства ракет, которыми Россия атакует мирные города Украины.

Об этом говорится в отчете Conflict Armament Research, сообщает CNN .

Британская организация Conflict Armament Research (CAR) изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в Харькове.

Согласно результатам исследования, 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% – с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном составляли систему навигации ракеты, выработанную в Северной Корее.

При этом детали, изученные исследователями, были изготовлены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих сроков производства, в CAR утверждают, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023 года" и уже в январе использовалась Россией против Украины.

Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, действующих на протяжении почти двух десятилетий, – говорится в отчете.

Как рассказали в комментарии CNN представители CAR, организация не будет раскрывать названия компаний, чьи детали нашли в ракете. Это связано с тем, что нет никаких доказательств умышленных поставок компонентов в Северную Корею.

Передача России ракет КНДР для ударов по Украине

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что Россия получила баллистические ракеты северокорейского производства.

Он сообщил, что оккупанты уже использовали такие ракеты для ударов по Украине.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.

Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины

Он добавил, что удар, который нанес больше жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

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