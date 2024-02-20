Северокорейские ракеты для России в основном содержат компоненты производства США — аналитики

Ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний. В некоторых единицах баллистики до 75% деталей от ведущих компаний США.

КНДР покупает компоненты для баллистических ракет у компаний США

Аналитики поймали западные компании на том, что продают Северной Корее детали для производства ракет, которыми Россия атакует мирные города Украины.

Об этом говорится в отчете Conflict Armament Research, сообщает CNN .

Британская организация Conflict Armament Research (CAR) изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в Харькове.

Согласно результатам исследования, 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% – с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном составляли систему навигации ракеты, выработанную в Северной Корее.

При этом детали, изученные исследователями, были изготовлены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих сроков производства, в CAR утверждают, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023 года" и уже в январе использовалась Россией против Украины.

Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, действующих на протяжении почти двух десятилетий, – говорится в отчете. Поделиться

Как рассказали в комментарии CNN представители CAR, организация не будет раскрывать названия компаний, чьи детали нашли в ракете. Это связано с тем, что нет никаких доказательств умышленных поставок компонентов в Северную Корею.

Передача России ракет КНДР для ударов по Украине

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что Россия получила баллистические ракеты северокорейского производства.

Он сообщил, что оккупанты уже использовали такие ракеты для ударов по Украине.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.

Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения. Андрей Костин Генеральный прокурор Украины

Он добавил, что удар, который нанес больше жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.