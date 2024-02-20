Північнокорейські ракети для Росії переважно містять компоненти виробництва США — аналітики

Ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній. У деяких одиницях балістики до 75% деталей від провідних компаній США.

КНДР купує компоненти для балістичних ракет у компаній США

Аналітики спіймали західні компанії на тому, що вони продають Північній Кореї детали для виробництва ракет, якими Росія атакує мирні міста України.

Про це сказано у звіті Conflict Armament Research, повідомляє CNN.

Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.

Згідно з результатами дослідження, 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Ці компоненти переважно становили систему навігації ракети, яку виробили у Північній Кореї.

При цьому деталі, які вивчили дослідники, були виготовлені між 2021 та 2023 роками. Виходячи з цих термінів виробництва, у CAR стверджують, що ракета "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року" і вже в січні використовувалася Росією проти України.

Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну оминати режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть, – йдеться у звіті. Поширити

Як розповіли у коментарі СNN представники CAR, організація не розкриватиме назви компаній, чиї деталі знайшли в ракеті. Це пов'язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.

Передача Росії ракет КНДР для ударів по Україні

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів про те, що Росія отримала балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Він повідомив, що окупанти вже використовували такі ракети для ударів по Україні.

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України північнокорейськими ракетами.

Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення. Андрій Костин Генеральний прокурор України

Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.