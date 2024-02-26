Ракеты Taurus для Украины. Шольц в очередной раз выступил против поставок

Из-за дальнобойных ракет Taurus, которые Украине может предоставить Германия, ФРГ может ожидать война с Россией. Об этом заявил Олаф Шольц.

Шольц снова отказывается от предоставления Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, это может вовлечь его страну в войну с Россией.

Об этом сообщает RND .

Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus — ред.). Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность тоже необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Он пояснил, что ракеты Taurus - это оружие очень дальнего действия, и "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии".

Это знает каждый, кто сталкивался с этой системой. Поделиться

Шольц отметил, что он "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus".

Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные расстояния, но не принципиально из Германии.

Taurus для Украины

Украина давно просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км.

Но германское правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц.

Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

19 февраля немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но именно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией правительству Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.