Ракеты Taurus для Украины. Шольц в очередной раз выступил против поставок
Категория
Мир
Дата публикации

Ракеты Taurus для Украины. Шольц в очередной раз выступил против поставок

Шольц
Читати українською
Источник:  RND

Из-за дальнобойных ракет Taurus, которые Украине может предоставить Германия, ФРГ может ожидать война с Россией. Об этом заявил Олаф Шольц.

Шольц снова отказывается от предоставления Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, это может вовлечь его страну в войну с Россией.

Об этом сообщает RND .

Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus — ред.). Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность тоже необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Он пояснил, что ракеты Taurus - это оружие очень дальнего действия, и "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии".

Это знает каждый, кто сталкивался с этой системой.

Шольц отметил, что он "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus".

Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные расстояния, но не принципиально из Германии.

Taurus для Украины

Украина давно просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км.

Но германское правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц.

Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

19 февраля немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но именно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией правительству Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия может готовиться передать Украине ракеты Taurus — Bild
Taurus
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Ракеты Taurus для Украины. Бундестаг объявил официальное решение
Бундестаг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии одобрили поставки дальнобойного оружия Украине
Бундестаг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?