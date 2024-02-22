В парламенте Германии одобрили законопроект правящей коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине.

Что известно о голосовании Бундестага по поставкам дальнобойного оружия Украине

Отмечается, что в немецком парламенте сначала отклонили предложение оппозиционных сил по одобрению поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

В пресс-службе Бундестага отметили, что было поддержано альтернативное предложение Резолюции, предложенное партиями правящей коалиции.

В документе не упоминается о ракетах Taurus, однако речь идет о "снабжении дополнительных систем оружия дальнего действия".

До сих пор Германия не передавала Украине дальнобойные вооружения.

Германия планирует поставлять дальнобойное оружие Украине

Коалиционную резолюцию утвердили: 382 голоса "за", 284 голоса "против", 2 депутата воздержались.

Ранее в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем.

Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.