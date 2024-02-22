В парламенте Германии одобрили законопроект правящей коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине.
Что известно о голосовании Бундестага по поставкам дальнобойного оружия Украине
Отмечается, что в немецком парламенте сначала отклонили предложение оппозиционных сил по одобрению поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
В пресс-службе Бундестага отметили, что было поддержано альтернативное предложение Резолюции, предложенное партиями правящей коалиции.
В документе не упоминается о ракетах Taurus, однако речь идет о "снабжении дополнительных систем оружия дальнего действия".
До сих пор Германия не передавала Украине дальнобойные вооружения.
Германия планирует поставлять дальнобойное оружие Украине
Коалиционную резолюцию утвердили: 382 голоса "за", 284 голоса "против", 2 депутата воздержались.
Ранее в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем.
Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
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