Що відомо про голосування Бундестагу щодо поставок далекобійної зброї Україні

Зазначається, що у німецькому парламенті спочатку відхилили пропозицію опозиційних сил щодо схвалення поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

У пресслужбі Бундестагу зазначили, що було підтримано альтернативну пропозицію Резолюції, яку було запропоновано партіями правлячої коаліції.

У документі не згадується про ракети Taurus, однак мова йде про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії".

Досі Німеччина не передавала Україні далекобійних озброєнь.

Німеччина планує поставляти далекобійну зброю Україні

Коаліційну резолюцію затвердили: 382 голоси "за", 284 голоси "проти", 2 депутати утрималися.

Раніше у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому.

Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.