Британская сторона выдвинула Германии план, который, по их мнению, может обеспечить больше крылатых ракет Taurus. В случае если Берлин не проявит заинтересованности в таком варианте, есть ясная альтернатива. О

Британия склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus

Британия предложила Германии план, включающий соглашение о взаимном обмене, согласно которому Великобритания будет увеличивать поставки собственных ракет Storm Shadow в Киев, а затем Германия предоставит Украине ракеты большой дальности.

Ведущие британские министры и официальные лица ясно демонстрировали Германии, что для Украины очень важны ракеты Taurus производства Германии.

Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не в той должности, не в то время, — заявил бывший министр обороны Бен Уоллес. Поделиться

В ходе встречи с гражданами в Дрездене в четверг Шольц объяснил свою позицию, отметив, что Германия не может поставлять Украине оружие с дальностью действия 500 км, поскольку это может создать угрозу для региона, включая Москву. Он отметил важность того, чтобы знать, куда такое оружие может быть направлено, и выразил убеждение, что это можно сделать только через активное участие немецких войск в контроле целей.

Это свидетельствует о более широком споре, развившемся между Великобританией и Германией из-за очевидных упоминаний Шольца на этой неделе о том, что британские и французские войска помогают украинцам использовать системы оружия большой дальности против российских целей.

То, что делают британцы и французы по контролю над целями и сопутствующего контроля над целями, невозможно сделать в Германии, — сказал Шольц в понедельник. Поделиться

Некоторые британские законодатели расценили эти замечания как публичный комментарий Шольца по поводу секретной деятельности британских солдат в Украине. "Небольшое количество личного состава" "поддерживает вооруженные силы Украины", заявил во вторник спикер премьер-министра Риши Сунака Дэйв Парес, не сообщая подробностей.