Британская сторона выдвинула Германии план, который, по их мнению, может обеспечить больше крылатых ракет Taurus. В случае если Берлин не проявит заинтересованности в таком варианте, есть ясная альтернатива. О
Британия склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus
Британия предложила Германии план, включающий соглашение о взаимном обмене, согласно которому Великобритания будет увеличивать поставки собственных ракет Storm Shadow в Киев, а затем Германия предоставит Украине ракеты большой дальности.
Ведущие британские министры и официальные лица ясно демонстрировали Германии, что для Украины очень важны ракеты Taurus производства Германии.
В ходе встречи с гражданами в Дрездене в четверг Шольц объяснил свою позицию, отметив, что Германия не может поставлять Украине оружие с дальностью действия 500 км, поскольку это может создать угрозу для региона, включая Москву. Он отметил важность того, чтобы знать, куда такое оружие может быть направлено, и выразил убеждение, что это можно сделать только через активное участие немецких войск в контроле целей.
Это свидетельствует о более широком споре, развившемся между Великобританией и Германией из-за очевидных упоминаний Шольца на этой неделе о том, что британские и французские войска помогают украинцам использовать системы оружия большой дальности против российских целей.
Некоторые британские законодатели расценили эти замечания как публичный комментарий Шольца по поводу секретной деятельности британских солдат в Украине. "Небольшое количество личного состава" "поддерживает вооруженные силы Украины", заявил во вторник спикер премьер-министра Риши Сунака Дэйв Парес, не сообщая подробностей.
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