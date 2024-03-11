Попри те, що армія РФ має більше танків, артилерії та особовому складу, ніж Україна, бійцям ЗСУ вдається успішно стримувати ворога. Однією з причин є те, що в одному виді озброєння Україна має значну перевагу — йдеться про FPV-дрони.

FPV-дрони допомогли ЗСУ зупинити наступ росіян на Донбасі

Як зазначає редакція видання Forbes, українські воїни стабільно лідирують в кількості підтверджених ударів FPV.

Що важливо розуміти, лише за останні декілька місяців бійці ЗСУ направили на російських загарбників 8273 FPV, а армія РФ у відповідь направили близько 6 тисяч FPV.

Журналісти також припускають, що є багато інших ударів FPV, про які не повідомляють, проте факт розриву наразі є очевидним.

На переконання іноземних експертів, саме FPV-дрони допомогли бійцям ЗСУ зупинити російський зимовий наступ в районі Авдіївки на сході України.

Один з російських воєнкорів навіть нещодавно публічно скаржився на те, що кількість безпілотників у ЗСУ в районі Авдіївки “просто зашкалює".

У Росії є проблеми з дронами на фронті

У РФ продовжують стверджувати, що їхня промисловість будує 100 000 або навіть 300 000 нових FPV щомісяця.

Попри це, країна-агресорка не може стабільно доставляти боєздатні безпілотники на ті ділянки фронту, де вони потрібні.

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що саме це дає можливість армії України здійснювати більше вильотів FPV.