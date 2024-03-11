Командующий Воздушными силами ВСУ показал авиаудар по пункту управления РФ — видео

Летчики Воздушных сил ВСУ ударили по пункту управления россиян на одном из кораблей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Удар ВСУ по пункту управления РФ

Генерал-лейтенант опубликовал видео попадания, поблагодарив украинских летчиков за работу.

Благодарю летчиков за успешную боевую работу по враждебному пункту управления. Николай Олещук командующий Воздушными силами ВСУ

Командующий не уточнил, когда, где и какая именно цель была поражена.

Уничтожение российских кораблей

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

В ночь на 14 февраля спецназовцы Group 13 ГУР МО Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Всего от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ.

По состоянию на 6 марта спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что это 27 единиц пораженных вместе с субмариной.