Командующий Воздушными силами ВСУ показал авиаудар по пункту управления РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий Воздушными силами ВСУ показал авиаудар по пункту управления РФ — видео

Николай Олещук
Ракета
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Летчики Воздушных сил ВСУ ударили по пункту управления россиян на одном из кораблей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Удар ВСУ по пункту управления РФ

Генерал-лейтенант опубликовал видео попадания, поблагодарив украинских летчиков за работу.

Благодарю летчиков за успешную боевую работу по враждебному пункту управления.

Николай Олещук

Николай Олещук

командующий Воздушными силами ВСУ

Командующий не уточнил, когда, где и какая именно цель была поражена.

Уничтожение российских кораблей

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

В ночь на 14 февраля спецназовцы Group 13 ГУР МО Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Всего от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ.

По состоянию на 6 марта спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что это 27 единиц пораженных вместе с субмариной.

По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, достаточно много повреждено.

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