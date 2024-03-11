Командувач Повітряних сил ЗСУ показав авіаудар по пункту управління РФ — відео

Льотчики Повітряних сил ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на одному з кораблів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Удар ЗСУ по пункту управління РФ

Генерал-лейтенант опублікував відео влучання, подякувавши українським льотчикам за роботу.

Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління. Микола Олещук командувач Повітряних сил ЗСУ

Командувач не уточнив, коли, де та яку саме ціль було уражено.

Знищення російських кораблів

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

У ніч на 14 лютого спецпризначенці Group 13 ГУР МО України знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков».

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

Загалом від 24 лютого 2022 року, ЗСУ знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Станом на 6 березня речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що це 27 одиниць вражених разом з субмариною.