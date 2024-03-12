Представители ВМС ВСУ отметили, что 11 марта украинским военным удалось уничтожить пункт управления оккупационной армии РФ, расположенный на Кинбурнской косе Херсонской области.
Что известно об уничтожении пункта управления армии РФ в Херсонской области
В операции также принимали участие Воздушные силы.
Именно авиацией Украине удалось уничтожить российский танкер "Механик Погодин".
В ВМС ВСУ отмечают, что танкер принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSС из Санкт-Петербурга, находившейся под санкциями.
Отмечается, что после того как российские военные преступники взорвали дамбу Каховской ГЭС, танкер выбросило на берег в районе Кинбурнской косы.
На этом судне противник развернул наблюдательный пост для разведки, а также средства РЭБ.
Военные подчеркнули, что уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было совершено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.
Что еще известно об обстоятельствах уничтожения танкера "Механик Погодин"
По информации журналистов издания Defense Express, удар по судну российских оккупантов "Механик Погодин" был нанесен мощным авиационным боеприпасом.
Аналитики предполагают, что это могла быть авиабомба французского производства AASM Hammer, которая недавно была передана Украине.
В результате попадания надстройка на судне была уничтожена.
Также благодаря общедоступным спутниковым снимкам журналисты установили, когда именно это судно появилось в этом месте. Речь идет о периоде между 3 и 8 июня 2023 года.
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