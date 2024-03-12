Что известно об уничтожении пункта управления армии РФ в Херсонской области

В операции также принимали участие Воздушные силы.

Именно авиацией Украине удалось уничтожить российский танкер "Механик Погодин".

В ВМС ВСУ отмечают, что танкер принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSС из Санкт-Петербурга, находившейся под санкциями.

Во исполнение указа президента Украины и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта, - отмечают в ВМС. Поделиться

Отмечается, что после того как российские военные преступники взорвали дамбу Каховской ГЭС, танкер выбросило на берег в районе Кинбурнской косы.

На этом судне противник развернул наблюдательный пост для разведки, а также средства РЭБ.

Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области. Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбор разведывательной информации противника, а также системы наблюдения, командования и связи, - объясняют представители ВМС. Поделиться

Военные подчеркнули, что уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было совершено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.

Что еще известно об обстоятельствах уничтожения танкера "Механик Погодин"

По информации журналистов издания Defense Express, удар по судну российских оккупантов "Механик Погодин" был нанесен мощным авиационным боеприпасом.

Аналитики предполагают, что это могла быть авиабомба французского производства AASM Hammer, которая недавно была передана Украине.

В результате попадания надстройка на судне была уничтожена.

Несмотря на то, что место удара не раскрывается, место событий относительно легко восстановить, потому что говорится о Днепровском лимане рядом с поселком Виноградное, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Также благодаря общедоступным спутниковым снимкам журналисты установили, когда именно это судно появилось в этом месте. Речь идет о периоде между 3 и 8 июня 2023 года.