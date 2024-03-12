Представники ВМС ЗСУ зазначили, що 11 березня українським військовим вдалось знищити пункт управління окупаційної армії РФ, розташований на Кінбурнській косі на Херсонщині.

Що відомо про знищення пунтку управління армії РФ на Херсонщині

Зазначається, що в операції також брали участь Повітряні сили.

Саме авіацією Україні вдалось знищити російський танкер "Механік Погодін".

У ВМС ЗСУ зазначають, що танкер належав російській компанії VEB – Leasing OJSС з Санкт-Петербургу, яка перебувала під санкціями.

На виконання указу президента України та згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту, - зазначають у ВМС. Поширити

Зазначається, що після того, як російські військові злочинці підірвали дамбу Каховської ГЕС, танкер викинуло на берег в районі Кінбурнської коси.

На цьому судні противник розгорнув спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ.

Судно періодично використовувалося як платформа для завдавання ударів FPV-дронами по території Херсонської області. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку, - пояснюють представники ВМС. Поширити

Військові підкреслили, що знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.

Що ще відомо про обставини знищення танкера "Механік Погодін"

За інформацією журналістів видання Defense Express, удару по судну російських окупантів "Механік Погодін" було завдано потужним авіаційним боєприпасом.

Аналітики припускають, що це могла бути авіабомба французького виробництва AASM Hammer, які нещодавно були передані Україні.

Внаслідок влучання надбудова на судні була знищена.

Попри те, що місце удару не розкривається місце подій відносно легко відновити, бо мовиться про Дніпровський лиман поряд із селищем Виноградне, - підкреслюють аналітики. Поширити

Також завдяки загальнодоступним супутниковим знімкам журналісти встановили, коли саме це судно з'явилось у цьому місці. Мовиться про період між 3 та 8 червня 2023 року.