Как сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, 13 марта он посетил боевые позиции двух бригад на востоке Украины.
Сырский рассказал о ситуации на востоке
По словам Александра Сырского, он поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и сохраняется угроза продвижения российских захватчиков в глубину украинских территорий.
Он также обратил внимание на то, что оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной.
Что важно понимать, армия РФ не останавливает наступательные действия, концентрируя свои усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.
Россия несет бешеные потери в войне против Украины
Главнокомандующий ВСУ также отмечает, что в результате масштабных потерь активность оккупантов на других участках фронта заметно снизилась.
Несмотря на то, что российские захватчики продолжают свое наступление, все населенные пункты все равно остались под контролем воинов ВСУ.
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