Сырский принял решение касательно обороны востока Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский принял решение касательно обороны востока Украины

Александр Сырский
Александр Сырский
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Как сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, 13 марта он посетил боевые позиции двух бригад на востоке Украины.

Сырский рассказал о ситуации на востоке

По словам Александра Сырского, он поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и сохраняется угроза продвижения российских захватчиков в глубину украинских территорий.

После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также обратил внимание на то, что оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной.

Что важно понимать, армия РФ не останавливает наступательные действия, концентрируя свои усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

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Главнокомандующий ВСУ также отмечает, что в результате масштабных потерь активность оккупантов на других участках фронта заметно снизилась.

Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов, - отмечает Александр Сырский.

Несмотря на то, что российские захватчики продолжают свое наступление, все населенные пункты все равно остались под контролем воинов ВСУ.

Вместе с Министром обороны Украины вручили государственные и ведомственные награды нашим военнослужащим, отличившимся в боях с российским агрессором. Вместе с тем остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим! Слава Украине!

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

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