Сирський анонсував нові кадрові рішення через ситуацію на фронті

В окремих бойових бригадах були проведені кадрові перестановки серед командирів. Це було зроблено з метою збереження життя та здоров'я захисників.
Що відомо про кадрові рішення через ситуацію на фронті
Він зазначив, що продовжує роботу на східному фронті. Як підкреслив головком, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
За словами Сирського, бойові можливості насамперед залежать від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення. Велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади.
Після звітів командирів бригад та їхніх заступників були прийняті рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.
Головнокомандувач відзначив бійців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника. Також Сирський подякував воїнам 25 опдбр, 47 омбр та 79 одшбр.
Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності, - додав він.
Сирський на Донбасі
Нагадаємо, 29 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирушив на Донбас, зокрема на Авдіївський та Курахівський напрямки. Він зазначив, що були виявлені прорахунки командирів в обороні. Щоб виправити ситуацію, виділили додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також резерви.
Пізніше він додав, що його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.
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