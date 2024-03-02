Сирський анонсував нові кадрові рішення через ситуацію на фронті

В окремих бойових бригадах були проведені кадрові перестановки серед командирів. Це було зроблено з метою збереження життя та здоров'я захисників.

Що відомо про кадрові рішення через ситуацію на фронті

Він зазначив, що продовжує роботу на східному фронті. Як підкреслив головком, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні, - зазначив головком. Поширити

За словами Сирського, бойові можливості насамперед залежать від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення. Велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади.

Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги, - повідомив командувач. Поширити

Після звітів командирів бригад та їхніх заступників були прийняті рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.

В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення, - наголосив Сирський.

Головнокомандувач відзначив бійців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника. Також Сирський подякував воїнам 25 опдбр, 47 омбр та 79 одшбр.

Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності, - додав він.

Сирський на Донбасі

Нагадаємо, 29 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирушив на Донбас, зокрема на Авдіївський та Курахівський напрямки. Він зазначив, що були виявлені прорахунки командирів в обороні. Щоб виправити ситуацію, виділили додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також резерви.

Пізніше він додав, що його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.