Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донецькому напрямку
Категорія
Україна
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Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донецькому напрямку

Олександр Сирський
Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донбасі назвав головні завдання, які зараз стоять перед силами оборони України. Зокрема він наголосив на утриманні позиції і відновленні втраченого положення.

Які задачі стоять перед українськими військовими на Донбасі

Головна моя задача — ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ 

Звісно, як зазначив генерал, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви.

Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами, — додав Сирський.

Сирський побував на передовій

29 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирушив на Донбас, зокрема на Авдіївський напрямок, побував у військових частинах, що тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Під час моніторингу ситуації Сирський виявив прорахунки командирів на місцях, які певним чином вплинули на оборону. Водночас, щоб виправити ситуацію, він вже наказав виділити додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Також Сирський розповів про ситуацію на фронті — ЗСУ вибили окупантів з околиці села Орлівка Покровського району Донецької області.

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