Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донецькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донбасі назвав головні завдання, які зараз стоять перед силами оборони України. Зокрема він наголосив на утриманні позиції і відновленні втраченого положення.
Які задачі стоять перед українськими військовими на Донбасі
Звісно, як зазначив генерал, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви.
Сирський побував на передовій
29 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирушив на Донбас, зокрема на Авдіївський напрямок, побував у військових частинах, що тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Під час моніторингу ситуації Сирський виявив прорахунки командирів на місцях, які певним чином вплинули на оборону. Водночас, щоб виправити ситуацію, він вже наказав виділити додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.
Також Сирський розповів про ситуацію на фронті — ЗСУ вибили окупантів з околиці села Орлівка Покровського району Донецької області.
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