Сырский назвал главные задачи ВСУ на Донецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский назвал главные задачи ВСУ на Донецком направлении

Александр Сырский
Александр Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь на Донбассе, назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед силами обороны Украины. В частности, он отметил удержание позиции и восстановление утраченного положения.

Какие задачи стоят перед украинскими военными на Донбассе

Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Конечно, как отметил генерал, для усиления обороны в главных направлениях нужно грамотно распределять резервы.

Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями, — добавил Сырский.

Сырский побывал на передовой

29 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на Донбасс, в частности, на Авдеевское направление, побывал в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Во время мониторинга ситуации Сырский обнаружил просчеты командиров на местах, определенным образом повлиявших на оборону. В то же время, чтобы исправить ситуацию, он приказал выделить дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

Также Сырский рассказал о ситуации на фронте – ВСУ выбили оккупантов из окраины села Орловка Покровского района Донецкой области.

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