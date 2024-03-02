Сырский анонсировал новые кадровые решения из-за ситуации на фронте

В некоторых боевых бригадах были проведены кадровые перестановки среди командиров. Это было сделано в целях сохранения жизни и здоровья защитников.
Что известно о кадровых решениях из-за ситуации на фронте
Он отметил, что продолжает работу на восточном фронте. Как подчеркнул главком, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.
По словам Сырского, боевые возможности, прежде всего, зависят от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения. Большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады.
После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.
Главнокомандующий отметил бойцов 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Также Сырский поблагодарил воинов 25 опдбр, 47 омбр и 79 одшбр.
Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности, - добавил он.
Сырский на Донбассе
Напомним, 29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на Донбасс, в том числе на Авдеевское и Кураховское направления. Он отметил, что были обнаружены просчеты командиров в обороне. Чтобы устранить ситуацию, выделили дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также резервы.
Позже он добавил, что его главная задача – это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.
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