Сырский анонсировал новые кадровые решения из-за ситуации на фронте

В некоторых боевых бригадах были проведены кадровые перестановки среди командиров. Это было сделано в целях сохранения жизни и здоровья защитников.

Что известно о кадровых решениях из-за ситуации на фронте

Он отметил, что продолжает работу на восточном фронте. Как подчеркнул главком, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет, - отметил главком. Поделиться

По словам Сырского, боевые возможности, прежде всего, зависят от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения. Большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады.

Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи, - сообщил командующий. Поделиться

После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.

В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения, - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий отметил бойцов 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Также Сырский поблагодарил воинов 25 опдбр, 47 омбр и 79 одшбр.

Отмечаю в качестве позитива замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности, - добавил он.

Сырский на Донбассе

Напомним, 29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на Донбасс, в том числе на Авдеевское и Кураховское направления. Он отметил, что были обнаружены просчеты командиров в обороне. Чтобы устранить ситуацию, выделили дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также резервы.

Позже он добавил, что его главная задача – это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.