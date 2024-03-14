Сырский заявляет о старте ротаций на передовой

14 марта Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский официально подтвердил запуск процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняли боевые задания на передовой.

Процесс ротаций на фронте уже начался

Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку по всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние украинских защитников.

Кроме того генерал-полковник раскрыл детали своего визита на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там принял все необходимые решения для повышения боевых способностей наших бригад.

Что происходит на Запорожском направлении

Как сообщает Александр Сырский, российские оккупанты не прекращают атаковать позиции бойцов ВСУ в районах Работино, Вербовое, однако значительных успехов у врага на этом участке фронта нет.

Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно превращаются в основное ударное оружие сухопутных подразделений в общевойсковом бою, — отмечает Главнокомандующий ВСУ. Поделиться

По словам Александра Сырского, в этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.