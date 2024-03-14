Сырский заявляет о старте ротаций на передовой

14 марта Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский официально подтвердил запуск процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняли боевые задания на передовой.
Процесс ротаций на фронте уже начался
По его словам, это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние украинских защитников.
Кроме того генерал-полковник раскрыл детали своего визита на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там принял все необходимые решения для повышения боевых способностей наших бригад.
Что происходит на Запорожском направлении
Как сообщает Александр Сырский, российские оккупанты не прекращают атаковать позиции бойцов ВСУ в районах Работино, Вербовое, однако значительных успехов у врага на этом участке фронта нет.
По словам Александра Сырского, в этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.
Он также обращает внимание на то, что противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.
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