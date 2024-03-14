ЗСУ відбили 18 російських атак на Авдіївському напрямку за добу

За добу між українськими та російськими військами відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Зведення Генштабу ЗСУ 14 березня

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас війська РФ завдали 14 ракетних та 103 авіаційних удари, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на передовій

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено безуспішну спробу штурму позицій наших військ.