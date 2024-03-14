Армія РФ більше не має можливості для наступу в районі Бахмута — ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ більше не має можливості для наступу в районі Бахмута — ЗСУ

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, українські військові зупинили наступ злочинної армії РФ в районі Бахмута на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмуту

Ранок добрий хоча би тим, що ворог не може просунутися на будь-яких напрямках Бахмутського відрізку фронту. Ми його стримуємо. Однак, як би там не було, ситуація залишається дуже напруженою і гарячою, - зазначив Калашніков.

Він підкреслив, що ворог продовжує атаки одразу на кількох ділянках фронту.

У напрямку Часового Яру - це Богданівка. Саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває трасу 0504 на Костянтинівку. Тут ворог також намагається нас постійно контратакувати, штурмувати. Не дає також спокою Кліщіївці та Андріївці. Тут продовжуємо спостерігати потужні спроби ворога вибити нас з позицій, - пояснює військовий.

Калашніков також зазначив, що цілодобово працює ворожа артилерія.

Також окупанти не шкодують фугасних авіаційних бомб, які скидаються з намаганням влучити в українські позиції.

Він додав, що при цьому найбільше страждає цивільна інфраструктура міста Часів Яр.

Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту

За словами командира взводу 95-ї ОДШБр Станіслава Краснова, окупаційна армія РФ на сході України цілодобово намагається проводити штурми позицій українських військових.

Краснов підкреслив, що невеликі піхотні групи російських окупантів намагаються просунутись вперед на 5-10 метрів, а після ховаються у земельних окопах.

Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони, - зазначає Краснов.

Він додав, що російські окупанти також розраховують на вдачу - протягом кількох днів намагаються просуватись піхотними групами, а потім несподівано підключають до атак кілька танків та іншу бронетехніку.

Однак українські військові відбивають всі спроби просування злочинців з армії РФ та знищують ворожу техніку.

Терни - це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману.

На думку Краснова, якщо росіяни візьмуть Лиман, це "відкриє ім пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. Це стратегічна ціль номер один".

На даний момент вони займають панівні висоти, позаду Тернів. Там ландшафт - це посадки та річки, тому важливо командирам вміти правильно розташовувати особовий склад, - повідомив командир.

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