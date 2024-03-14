По словам руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, украинские военные остановили наступление преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
Он подчеркнул, что враг продолжает атаки на нескольких участках фронта.
Калашников также отметил, что круглосуточно работает вражеская артиллерия.
Также оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются с попыткой попасть в украинские позиции.
Он добавил, что при этом больше всего страдает гражданская инфраструктура города Часов Яр.
Что известно о ситуации на других участках фронта
По словам командира взвода 95-й ОГШБр Станислава Краснова, оккупационная армия РФ на востоке Украины круглосуточно пытается проводить штурмы позиций украинских военных.
Краснов подчеркнул, что небольшие пехотные группы российских окупантов пытаются продвинуться вперед на 5-10 метров, а после скрываются в земельных окопах.
Он добавил, что российские оккупанты также рассчитывают на нрав - в течение нескольких дней пытаются продвигаться пехотными группами, а затем неожиданно подключают к атакам несколько танков и другую бронетехнику.
Однако украинские военные отражают все попытки продвижения преступников из армии РФ и уничтожают вражескую технику.
Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман.
По мнению Краснова, если россияне примут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-