Что известно о ситуации в районе Бахмута

Утро хорошее хотя бы тем, что враг не может продвинуться на каких-либо направлениях Бахмутского отрезка фронта. Мы его сдерживаем. Однако, как бы то ни было, ситуация остается очень напряженной и горячей, - отметил Калашников. Поделиться

Он подчеркнул, что враг продолжает атаки на нескольких участках фронта.

В направлении Временного Яра – это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, прикрывающее трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг тоже пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает покоя Клищиевке и Андреевке. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки врага выбить нас с позиций, – объясняет военный. Поделиться

Калашников также отметил, что круглосуточно работает вражеская артиллерия.

Также оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются с попыткой попасть в украинские позиции.

Он добавил, что при этом больше всего страдает гражданская инфраструктура города Часов Яр.

Что известно о ситуации на других участках фронта

По словам командира взвода 95-й ОГШБр Станислава Краснова, оккупационная армия РФ на востоке Украины круглосуточно пытается проводить штурмы позиций украинских военных.

Краснов подчеркнул, что небольшие пехотные группы российских окупантов пытаются продвинуться вперед на 5-10 метров, а после скрываются в земельных окопах.

Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в том числе вчера. Ситуация трудная, но мы держим линию обороны, – отмечает Краснов. Поделиться

Он добавил, что российские оккупанты также рассчитывают на нрав - в течение нескольких дней пытаются продвигаться пехотными группами, а затем неожиданно подключают к атакам несколько танков и другую бронетехнику.

Однако украинские военные отражают все попытки продвижения преступников из армии РФ и уничтожают вражескую технику.

Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман.

По мнению Краснова, если россияне примут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".