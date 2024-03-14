Армия РФ больше не имеет возможности для наступления в районе Бахмута — ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ больше не имеет возможности для наступления в районе Бахмута — ВСУ

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, украинские военные остановили наступление преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

Утро хорошее хотя бы тем, что враг не может продвинуться на каких-либо направлениях Бахмутского отрезка фронта. Мы его сдерживаем. Однако, как бы то ни было, ситуация остается очень напряженной и горячей, - отметил Калашников.

Он подчеркнул, что враг продолжает атаки на нескольких участках фронта.

В направлении Временного Яра – это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, прикрывающее трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг тоже пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает покоя Клищиевке и Андреевке. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки врага выбить нас с позиций, – объясняет военный.

Калашников также отметил, что круглосуточно работает вражеская артиллерия.

Также оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются с попыткой попасть в украинские позиции.

Он добавил, что при этом больше всего страдает гражданская инфраструктура города Часов Яр.

Что известно о ситуации на других участках фронта

По словам командира взвода 95-й ОГШБр Станислава Краснова, оккупационная армия РФ на востоке Украины круглосуточно пытается проводить штурмы позиций украинских военных.

Краснов подчеркнул, что небольшие пехотные группы российских окупантов пытаются продвинуться вперед на 5-10 метров, а после скрываются в земельных окопах.

Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в том числе вчера. Ситуация трудная, но мы держим линию обороны, – отмечает Краснов.

Он добавил, что российские оккупанты также рассчитывают на нрав - в течение нескольких дней пытаются продвигаться пехотными группами, а затем неожиданно подключают к атакам несколько танков и другую бронетехнику.

Однако украинские военные отражают все попытки продвижения преступников из армии РФ и уничтожают вражескую технику.

Терны – это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман.

По мнению Краснова, если россияне примут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".

Сейчас они занимают господствующие высоты, позади Тернов. Там ландшафт – это посадки и реки, поэтому важно командирам уметь правильно располагать личный состав, – сообщил командир.

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