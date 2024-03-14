ВСУ отразили 79 атак армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 79 атак армии РФ на фронте

Танк ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

За сутки украинские военные 79 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг продолжает проводить многочисленные попытки атак в Донецкой области.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 64 авиаудара и совершил 93 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свободное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении наши военные отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

  • На Лиманском направлении защитники отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении защитники отразили 7 атак позиций наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

Что известно о текущих и общих потерях российских окупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Отмечается, что за сутки украинскими военными были ликвидированы 970 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала войны составляют:

  • личного состава – около 427 тыс. 840 (+970) человек,

  • танков ‒ 6 тыс 757 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин – 12 тыс 938 (+17) ед,

  • артиллерийских систем – 10 тыс 565 (+11) ед,

  • РСЗО – 1 тыс 17 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 717 (+2) ед,

  • самолетов – 347 (+0) ед,

  • вертолетов – 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 тыс 220 (+15),

  • крылатые ракеты – 1 тыс 920 (+1),

  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 тыс 959 (+27) ед,

  • специальная техника / special equipment ‒ 1 тыс 708 (+9)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление — объяснение эксперта
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине начинается массовое производство боевых роботов для ВСУ — фото
Михаил Федоров
Робот
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ сообщили о значительном увеличении сбросов химических боеприпасов из Mavic-дронов армии РФ
армия рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?