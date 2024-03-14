За сутки украинские военные 79 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг продолжает проводить многочисленные попытки атак в Донецкой области.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 64 авиаудара и совершил 93 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свободное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши военные отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отразили 7 атак позиций наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

Что известно о текущих и общих потерях российских окупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Отмечается, что за сутки украинскими военными были ликвидированы 970 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала войны составляют: