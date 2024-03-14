За сутки украинские военные 79 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг продолжает проводить многочисленные попытки атак в Донецкой области.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 64 авиаудара и совершил 93 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свободное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении наши военные отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении защитники отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении защитники отразили 7 атак позиций наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.
Что известно о текущих и общих потерях российских окупантов
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
Отмечается, что за сутки украинскими военными были ликвидированы 970 российских захватчиков.
Общие потери армии РФ с начала войны составляют:
личного состава – около 427 тыс. 840 (+970) человек,
танков ‒ 6 тыс 757 (+5) ед,
боевых бронированных машин – 12 тыс 938 (+17) ед,
артиллерийских систем – 10 тыс 565 (+11) ед,
РСЗО – 1 тыс 17 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 717 (+2) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 тыс 220 (+15),
крылатые ракеты – 1 тыс 920 (+1),
корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13 тыс 959 (+27) ед,
специальная техника / special equipment ‒ 1 тыс 708 (+9)
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