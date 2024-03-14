Протягом доби українські військові 79 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог продовжує проводити численні спроби атак на Донеччині.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 2 ракети, завдав 64 авіаудари та здійснив 93 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку наші військові відбили 4 атаки противника у районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 7 атак позицій наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Що відомо про поточні та загальні втрати російських окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Зазначається, що протягом доби українськими військовими було ліквідовано 970 російських загарбників.

Загальні втрати армії РФ від початку війни складають: