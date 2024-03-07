Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ — пояснення експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ — пояснення експерта

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Контрнаступальні дії залишаються основною метою Сил оборони України.

Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ

Те, коли зможуть ЗСУ перейти у контрнаступ, залежить насамперед від допомоги міжнародних партнерів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

За його словами, контранступ залишається завжди у планах Генштабу.

Вони завжди розробляються, вдосконалюються. В залежності від ситуації вони можуть змінювати деякі аспекти. Але контрнаступ завжди є основною метою Сил оборони України, — наголосив Коваленко.

Він додає, що за роки повномасштабної війни більша частина наших дій саме оборонного типу.

Тому розглядаємо контрнаступ як перспективу, яка залежить від багатьох факторів і серед цих факторів дуже важливим є елемент допомоги міжнародного суспільства. Якщо ми будемо мати достатньо допомоги, як це, наприклад, було в першій половині 2023 року, особливо від США. Якщо США повернеться "до родини" в питаннях допомоги, то, безумовно, це буде значний стимул для формування ресурсу для контрнаступальних дій.

Олександр Коваленко

Олександр Коваленко

військовий експерт

Чи вдасться Україні досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом

Українська армія може взяти гору у війні з Росією 2025 року. Однак це можливо лише за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.

Таку думку висловив очільник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер.

Він оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.

Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту цього року, — сказав Хофрайтер.

Хофрайтер вважає, що наступальні дії з боку України зараз малоймовірні.

Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США, — сказав політик.

Він зазначив, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії". Хофрайтер додав — за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається "найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці".

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