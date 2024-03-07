Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ — пояснення експерта

Контрнаступальні дії залишаються основною метою Сил оборони України.
Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ
Те, коли зможуть ЗСУ перейти у контрнаступ, залежить насамперед від допомоги міжнародних партнерів.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.
За його словами, контранступ залишається завжди у планах Генштабу.
Він додає, що за роки повномасштабної війни більша частина наших дій саме оборонного типу.
Чи вдасться Україні досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом
Українська армія може взяти гору у війні з Росією 2025 року. Однак це можливо лише за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.
Таку думку висловив очільник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер.
Він оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.
Хофрайтер вважає, що наступальні дії з боку України зараз малоймовірні.
Він зазначив, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії". Хофрайтер додав — за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається "найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці".
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