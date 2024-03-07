Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление — объяснение эксперта

Контрнаступление остается основной целью Сил обороны Украины.
Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление
То, когда смогут ВСУ перейти в контрнаступление, зависит, прежде всего, от помощи международных партнеров.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.
По его словам, контранступление остается всегда в планах Генштаба.
Он добавляет, что за годы полномасштабной войны большинство наших действий именно оборонного типа.
Удастся ли Украине добиться успехов в войне с РФ в ближайшее время
Украинская армия может одержать верх в войне с Россией в 2025 году. Однако это возможно только при соответствующей поддержке европейских производителей оружия.
Такое мнение высказал глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер.
Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.
Хофрайтер считает, что наступательные действия со стороны Украины сейчас маловероятны.
Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "возобладать в оборонной войне против России". Хофрайтер добавил — при условии, что Россия не осуществит дальнейшие территориальные захваты, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".
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