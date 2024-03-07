Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление — объяснение эксперта

Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление

То, когда смогут ВСУ перейти в контрнаступление, зависит, прежде всего, от помощи международных партнеров.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, контранступление остается всегда в планах Генштаба.

Они постоянно разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации, они могут изменять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины, подчеркнул Коваленко. Поделиться

Он добавляет, что за годы полномасштабной войны большинство наших действий именно оборонного типа.

Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важен элемент помощи международного общества. Если у нас будет достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется к семье в вопросах помощи, то, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий. Александр Коваленко военный эксперт

Удастся ли Украине добиться успехов в войне с РФ в ближайшее время

Украинская армия может одержать верх в войне с Россией в 2025 году. Однако это возможно только при соответствующей поддержке европейских производителей оружия.

Такое мнение высказал глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер.

Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году, сказал Хофрайтер. Поделиться

Хофрайтер считает, что наступательные действия со стороны Украины сейчас маловероятны.

Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности, боеприпасов и поддержки со стороны США, — сказал политик. Поделиться

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "возобладать в оборонной войне против России". Хофрайтер добавил — при условии, что Россия не осуществит дальнейшие территориальные захваты, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".