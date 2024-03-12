В Україні починається масове виробництво бойових роботів для ЗСУ — фото

Вже у цьому місяці винаходи українських інженерів будуть на полі бою допомагати Силам оборони України.

Бойові роботи для ЗСУ: що відомо

В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою — сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

Основна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Поширити

Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Завдання — виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови.

На платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.

Федоров розповів про новітнє українське озброєння

У подкасті" “Слон” Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.

Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.

Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція — вказав Федоров.

Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.

Також Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн дол.