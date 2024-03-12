В Україні починається масове виробництво бойових роботів для ЗСУ — фото

Вже у цьому місяці винаходи українських інженерів будуть на полі бою допомагати Силам оборони України.
Бойові роботи для ЗСУ: що відомо
В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів.
Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою — сотні різних платформ закуплять через UNITED24.
Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Завдання — виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови.
На платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.
Федоров розповів про новітнє українське озброєння
У подкасті" “Слон” Федоров описав всі українські винаходи озброєння та результати успішних ударів по РФ і ліквідації її техніки.
Міністр показав дрони, які Україна закупила для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України в Росії. Безпілотники були закуплені в межах проєкту Армія дронів.
Понад 90% з них у 2022 році ще не існувало. Для цього ми кардинально змінили правила гри, і тепер серед виробників є ринкова конкуренція — вказав Федоров.
Очільник Мінцифри наголосив, що темпи українського виготовлення зброї зростає. ВПК масштабувався, а разом з ним і виробники військової техніки.
Також Федоров продемонстрував український багатоцільовий надводний безпілотний човен Magura. Він уразив російський ракетний корабель "Івановєц", який коштує 70 млн дол.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Війна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-