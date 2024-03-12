В Украине начинается массовое производство боевых роботов для ВСУ — фото

Уже в текущем месяце изобретения украинских инженеров будут на поле боя помогать Силам обороны Украины.

Боевые работы для ВСУ: что известно

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 опробовал на полигоне 50+ комплексов.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, проходят, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Работы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя — сотни разных платформ закупят через UNITED24.

Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека в поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство неприятеля. Поделиться

Кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать. Задача – производить и улучшать инновации для сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия.

На платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, таких как турель ШаБля.

Федоров рассказал о новейшем украинском вооружении

В подкасте "Слон" Федоров описал все украинские изобретения вооружения и результаты успешных ударов по РФ и ликвидации ее техники.

Министр показал дроны, закупленные Украиной для Сил обороны. Одними из них являются БПЛА "Бобер", которые первыми выполняли спецоперации Украины в России. Беспилотники были закуплены в рамках проекта Армия дронов.

Более 90% из них в 2022 году еще не существовало. Для этого мы кардинально изменили правила игры, и теперь среди производителей есть рыночная конкуренция – указал Федоров.

Глава Минцифры подчеркнул, что темпы украинского изготовления оружия растет. ВПК масштабировался, а вместе с ним и производители военной техники.

Также Федоров продемонстрировала украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка Magura. Он поразил российский ракетный корабль "Ивановец", который стоит 70 млн долларов.