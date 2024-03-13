У ЗСУ повідомили про значне збільшення скидів хімічних боєприпасів із Mavic-дронів армії РФ

Противник у порівнянні з минулим місяцем удвічі збільшив скиди боєприпасів із хімічною речовиною з Mavic-дронів.
Росіяни збільшили вдвічі скиди хімічних боєприпасів
За словами Лиховія, аби протидіяти Mavic-дронам, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.
Що кажуть експерти про використання росіянами хімічних боєприпасів
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті поінформував, що 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії використовує хімічну зброю проти українських військ.
Зокрема, вони застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції.
Як пише ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).
При цьому Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.
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