У ЗСУ повідомили про значне збільшення скидів хімічних боєприпасів із Mavic-дронів армії РФ

Противник у порівнянні з минулим місяцем удвічі збільшив скиди боєприпасів із хімічною речовиною з Mavic-дронів.

Росіяни збільшили вдвічі скиди хімічних боєприпасів

Така практика (використання боєприпасів з хімречовиною — ред.) з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі, — сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій. Поширити

За словами Лиховія, аби протидіяти Mavic-дронам, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

Протигази здавалися рудиментами Першої світової війни, але, на жаль, у нашої війни ХХІ століття реалії такі, що потрібно захищатися і ними також, — додав він. Поширити

Що кажуть експерти про використання росіянами хімічних боєприпасів

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті поінформував, що 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії використовує хімічну зброю проти українських військ.

Зокрема, вони застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції.

Як пише ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).

При цьому Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.