У Чехії назвали кількість боєприпасів для України у рамках зібраних коштів

За словами прем'єр-міністра Чехії Петр Фіали, наразі європейські партнери зібрали кошти на закупівлю 300 тис артилерійських снарядів для України.
Що відомо про виконання ЄС обіцянки щодо артснарядів для України
Він зазначив, що реальною метою цієї ініціативи є передати Україні значно більше боєприпасів.
Британська компанія готова почати виробництво гаубиць в Україні
Глава Міністерства питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що британська збройова компанія BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119.
Міністр учора провів зустріч із главою Міноборони Британії Грантом Шаппсом.
За його словами, тепер Україна чекає на контракт і фінансування.
Також він додав, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні.
Міністр висловив вдячність за збільшення пакета військової допомоги. Він запропонував Британії спрямувати ці кошти на фінансування закупівель в українських виробників дронів.
105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп. 105-мм гаубиці здатні ефективно знищувати легко броньовану техніку. Наприклад, розрив 105-мм снаряда поблизу від БМП-1/2 призводить до серйозних пошкоджень корпусу осколками снаряда, в деяких випадках можливе повне знищення машини.
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