У Чехії назвали кількість боєприпасів для України у рамках зібраних коштів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чехії назвали кількість боєприпасів для України у рамках зібраних коштів

Боєприпаси
Джерело:  online.ua

За словами прем'єр-міністра Чехії Петр Фіали, наразі європейські партнери зібрали кошти на закупівлю 300 тис артилерійських снарядів для України. 

Що відомо про виконання ЄС обіцянки щодо артснарядів для України

Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тис. артилерійських снарядів, — підкреслив прем’єр-міністр Чехії.

Він зазначив, що реальною метою цієї ініціативи є передати Україні значно більше боєприпасів.

Наша робота і допомога Україні на цьому не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її відважній боротьбі з російським агресором, — наголосив Фіала.

Британська компанія готова почати виробництво гаубиць в Україні

Глава Міністерства питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що британська збройова компанія BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119.

Міністр учора провів зустріч із главою Міноборони Британії Грантом Шаппсом.

За його словами, тепер Україна чекає на контракт і фінансування.

Також він додав, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні.

Міністр висловив вдячність за збільшення пакета військової допомоги. Він запропонував Британії спрямувати ці кошти на фінансування закупівель в українських виробників дронів.

Обговорили нашу співпрацю з британським think tank у галузі оборони — Royal United Service Institute та університетом St Andrew's, — зазначив Камишін.

105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп. 105-мм гаубиці здатні ефективно знищувати легко броньовану техніку. Наприклад, розрив 105-мм снаряда поблизу від БМП-1/2 призводить до серйозних пошкоджень корпусу осколками снаряда, в деяких випадках можливе повне знищення машини.

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