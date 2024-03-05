Президент Чехії Петр Павел закликав до розширення ймовірних форматів надання допомоги, включаючи варіант розгляду введення військ.
Чехія не против введення військ на територію України
Павел підкреслив, що мова не йде про повноцінне введення військ на територію України, а скоріш про нові форми допомоги і не бойову взаємодію.
Він підкреслив, що його варіанти ідентичні проведенню навчань українських військових на території країн-партнерів.
За його словами, проведення навчань на території України не порушенням міжнародного права.
Також Павел додав, що саме від них залежить, яку форму допомоги вони оберуть.
Західні аналітики вірять у змогу України перемогти
За словами професора-дослідника Військового коледжу Армії США Джона Дені у матеріалі для видання Defense One, Україна може змінити ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні за умови, якщо зможе протриматись до наступної зими.
На його думку, найбільш яскравим свідченням того, що більш тривала війна може бути на користь України, є повернення у США виробничих потужностей оборонної сфери.
Однак Дені підкреслив, що наразі Росія виграє від переведення власної економіки на військові рейки, чого західні країни, напевно, не зроблять.
Він додав, що наразі Україна перебуває у вкрай важкій ситуації.
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