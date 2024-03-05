Чехія не против введення військ на територію України

Павел підкреслив, що мова не йде про повноцінне введення військ на територію України, а скоріш про нові форми допомоги і не бойову взаємодію.

Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно, - підкреслив президент Чехії. Поширити

Він підкреслив, що його варіанти ідентичні проведенню навчань українських військових на території країн-партнерів.

Україна, незважаючи на напад, як і раніше, є суверенною країною, - підкреслив Петр Павел. Поширити

За його словами, проведення навчань на території України не порушенням міжнародного права.

Також Павел додав, що саме від них залежить, яку форму допомоги вони оберуть.

Західні аналітики вірять у змогу України перемогти

За словами професора-дослідника Військового коледжу Армії США Джона Дені у матеріалі для видання Defense One, Україна може змінити ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні за умови, якщо зможе протриматись до наступної зими.

Хоча багато чого залишається незрозумілим, здається очевидним, що якщо Конгрес не зможе профінансувати більше військової допомоги Україні або якщо політика США різко зміниться після дня інавгурації 2025 року, Київ може бути змушений просити про мир, - попереджає експерт. Поширити

На його думку, найбільш яскравим свідченням того, що більш тривала війна може бути на користь України, є повернення у США виробничих потужностей оборонної сфери.

Наприклад, Сполучені Штати збільшили виробництво 155-мм снарядів набагато швидше, ніж очікувалося, і планують збільшувати його й надалі, - зазначає аналітик. Поширити

Однак Дені підкреслив, що наразі Росія виграє від переведення власної економіки на військові рейки, чого західні країни, напевно, не зроблять.

Однак, з точки зору Росії, вічна війна стає все більш неприємною і, можливо, нежиттєздатною. ... Зокрема, друга мобілізація є політично складною навіть для Путіна, і, ймовірно, призведе до ще одного масового відтоку чоловіків призовного віку з країни, - припускає експерт. Поширити

Він додав, що наразі Україна перебуває у вкрай важкій ситуації.